Сергей Волков: отстранение сборной? У нас всё впереди, всё будет хорошо

Защитник «Краснодара» и сборной России по футболу Сергей Волков высказался об отстранении национальных команд от международных соревнований.

«Думаю, всё будет хорошо. На данный момент мы имеем то, что имеем, ничего не можем с этим поделать. Мы продолжаем работать, строить связи, команду. Считаю, что у нас всё впереди и всё будет хорошо», — приводит слова Волкова издание «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.