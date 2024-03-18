Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Волков: отстранение сборной? У нас всё впереди, всё будет хорошо

Сергей Волков: отстранение сборной? У нас всё впереди, всё будет хорошо
Комментарии

Защитник «Краснодара» и сборной России по футболу Сергей Волков высказался об отстранении национальных команд от международных соревнований.

«Думаю, всё будет хорошо. На данный момент мы имеем то, что имеем, ничего не можем с этим поделать. Мы продолжаем работать, строить связи, команду. Считаю, что у нас всё впереди и всё будет хорошо», — приводит слова Волкова издание «РБ Спорт».

Напомним, все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Материалы по теме
Волков назвал самого быстрого футболиста сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android