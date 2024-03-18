Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов перенёс онкологическую операцию

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, что перенёс онкологическую операцию, а обнаружил плохой диагноз совершенно случайно.

«Всё стесняемся пойти, обследоваться. Вот и у меня — чистая случайность. Пошёл по кардиологии провериться. Настояли, чтобы заодно сдал анализы. Хорошо — вовремя.

Перед пандемией успел операцию сделать. Сложная операция. Онкология. Слава богу, всё прошло удачно. Профессора, ребята доктора — молодцы. Всё благодаря футболу. Когда в сборной работал, обращался и в МИД, и в медицинские учреждения. Департамент здравоохранения направил на обследование. Приехал, а доктор говорит: «Сергей Григорьевич, я вас знаю. Я болельщик «Спартака», дружу с Олегом Романцевым». И тут же за пять секунд выдал мне полный расклад. «Готовы к операции?» — «Готов». Тогда вперёд. Футбол — великое дело. Спасибо ему», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.