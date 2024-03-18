Кафанов рассказал, какие голкиперы имеют преимущество при вызове в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, на что он опирается при выборе голкиперов для вызова в национальную команду.

«Мы не смотрим на результаты (команд), а смотрим на качество игры вратаря. При прочих равных условиях преимущество получает тот вратарь, чья команда играет в том стиле, при котором голкипер часто задействуется в роли полевого футболиста», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В состав сборной России на мартовские матчи были вызваны четыре вратаря — Андрей Лунёв («Карабах»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».