Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв прибыл в расположение сборной России для подготовки к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем, сообщает пресс-служба российской национальной команды в телеграм-канале. Отметим, что этот вызов стал первым для Лунёва за 2,5 года.

Видео из официального телеграм-канала сборной России по футболу

Лунёв играл за «Байер» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в немецкой команде, сыграв за неё в трёх матчах. 32-летний российский вратарь в августе 2023 года подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».