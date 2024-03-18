Хусаинов: «Манчестер Юнайтед» до сих пор платит стипендию Канчельскису

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, что Андрею Канчельскису до сих пор платит стипендию «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в бытность игроком.

«В 1993 году ещё вышел циркуляр ФИФА, что судейские ассоциации ни под каким видом не должны управляться футбольными федерациями и лигами. И Блаттер, президент ФИФА, ещё тогда обещал ввести зарплату для судей международной категории — 2000 швейцарских франков в месяц. До сих пор этого не сделали. К футболистам в этом плане за рубежом более внимательное отношение. Тот же Канчельскис рассказывал, что до сих пор получает стипендию за годы в «Манчестер Юнайтед», — сказал Сергей Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.