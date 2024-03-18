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Дубль сына Тихонова помог «Енисею» разгромить «Ленинградец»

Дубль сына Тихонова помог «Енисею» разгромить «Ленинградец»
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Сегодня, 18 марта, состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Рощино-Арена» (Рощино). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Гости добились разгромной победы — 4:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 4
Енисей
Красноярск
0:1 Масловский – 30'     0:2 Окладников – 58'     0:3 Тихонов – 61'     0:4 Тихонов – 68'    

Счёт на 30-й минуте открыл игрок «Енисея» Александр Масловский. На 58-й минуте нападающий Андрей Окладников удвоил преимущество красноярцев. Спустя три минуты Денис Тихонов забил третий гол своей команды. А на 68-й минуте сын главного тренера «Енисея» оформил дубль и установил на табло окончательный счёт.

После этой победы в активе «Енисея» стало 30 очков. Подопечные Андрея Тихонова расположились на восьмом месте турнирной таблицы. «Ленинградец» с 24 очками идёт 15-м.

Турнирная таблица Первой лиги
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