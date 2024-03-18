Хорватия показала основной комплект формы для Евро-2024

Сборная Хорватии представила основной комплект формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «шашечных» выступит известный американский экипировщик Nike.

Основной комплект новой формы сборной Хорватии от Nike Фото: nike.com

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Хорватии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Златко Далича будут противостоять команды Италии, Испании и Албании.

Отметим, что Хорватия ещё ни разу не выигрывала чемпионат Европы. Наивысшее достижение «шашечных» на континентальном первенстве было зафиксировано в 2008 году. Тогда хорваты смогли пробиться в четвертьфинал турнира, где в серии пенальти уступили Турции. Ранее турки поделились снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024.