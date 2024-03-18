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Хорватия показала основной комплект формы для Евро-2024

Хорватия показала основной комплект формы для Евро-2024
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Сборная Хорватии представила основной комплект формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «шашечных» выступит известный американский экипировщик Nike.

Основной комплект новой формы сборной Хорватии от Nike

Основной комплект новой формы сборной Хорватии от Nike

Фото: nike.com

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Хорватии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Златко Далича будут противостоять команды Италии, Испании и Албании.

Отметим, что Хорватия ещё ни разу не выигрывала чемпионат Европы. Наивысшее достижение «шашечных» на континентальном первенстве было зафиксировано в 2008 году. Тогда хорваты смогли пробиться в четвертьфинал турнира, где в серии пенальти уступили Турции. Ранее турки поделились снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024.

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