Гранат: сборная Сербии — самый сильный соперник для России в период после бана

Бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Сербией.

«Фаворита в игре между Россией и Сербией нет. Всё-таки мы играем дома. У сербов много футболистов из европейских стран, но у нас тоже приехали все зарубежные игроки. Очень радует, что мы сыграем в сильнейшем составе за последние годы. Думаю, сборная Сербии — самый сильный соперник для России в период после бана», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».