Бушманов: не думаю, что сборная России сильно отличается по уровню от Сербии и Парагвая

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с командами Сербии и Парагвая.

«Какой соперник более интересен? Трудно выделить, потому что оба матча мне интересны. Парагвай – тем, что это южноамериканская сборная с другим стилем игры, отличным от нашего. Там собраны хорошие футболисты. Но я уверен, что нам по силам его обыграть, потому что у нас тоже неплохая сборная. Мы не раз соперничали с такими командами и побеждали их.

Надеюсь, ситуация меняется и постепенно мы начнём играть с сильными сборными, а потом, возможно, нас допустят до официальных соревнований. Интересно будет себя сравнить на фоне таких соперников. Но я не думаю, что мы будем сильно отличаться от них по уровню. Уверен, увидим качественный футбол в исполнении наших ребят», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».