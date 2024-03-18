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Бушманов: не думаю, что сборная России сильно отличается по уровню от Сербии и Парагвая

Бушманов: не думаю, что сборная России сильно отличается по уровню от Сербии и Парагвая
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Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с командами Сербии и Парагвая.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какой соперник более интересен? Трудно выделить, потому что оба матча мне интересны. Парагвай – тем, что это южноамериканская сборная с другим стилем игры, отличным от нашего. Там собраны хорошие футболисты. Но я уверен, что нам по силам его обыграть, потому что у нас тоже неплохая сборная. Мы не раз соперничали с такими командами и побеждали их.

Надеюсь, ситуация меняется и постепенно мы начнём играть с сильными сборными, а потом, возможно, нас допустят до официальных соревнований. Интересно будет себя сравнить на фоне таких соперников. Но я не думаю, что мы будем сильно отличаться от них по уровню. Уверен, увидим качественный футбол в исполнении наших ребят», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

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