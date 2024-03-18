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«Акрон» обыграл «Сокол» в матче 23-го тура Первой лиги

«Акрон» обыграл «Сокол» в матче 23-го тура Первой лиги
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Сегодня, 18 марта, на стадионе «Кристалл» состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретились тольяттинский «Акрон» и саратовский «Сокол». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Палиенко – 45+4'     2:0 Данилин – 74'    
Удаления: Понсе – 41' / Плиев – 41'

На 41-й минуте игроки обеих команд получили красные карточки: нарушения на счету Андреса Понсе и Заурбека Плиева. После этого у «Акрона» появился шанс выйти вперёд благодаря назначенному пенальти: Максим Палиенко открыл счёт в этой встрече. Во втором тайме тольяттинский клуб увеличил преимущество: отличился Кирилл Данилин на 76-й минуте.

После победы «Акрон» поднялся на две строчки в турнирной таблице: сейчас тольяттинский клуб занимает второе место с 41 очком в 23 встречах. Саратовский «Сокол» спустился на 15-ю строчку с 24 очками при аналогичном количестве матчей.

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