«Акрон» обыграл «Сокол» в матче 23-го тура Первой лиги

Сегодня, 18 марта, на стадионе «Кристалл» состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретились тольяттинский «Акрон» и саратовский «Сокол». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 41-й минуте игроки обеих команд получили красные карточки: нарушения на счету Андреса Понсе и Заурбека Плиева. После этого у «Акрона» появился шанс выйти вперёд благодаря назначенному пенальти: Максим Палиенко открыл счёт в этой встрече. Во втором тайме тольяттинский клуб увеличил преимущество: отличился Кирилл Данилин на 76-й минуте.
После победы «Акрон» поднялся на две строчки в турнирной таблице: сейчас тольяттинский клуб занимает второе место с 41 очком в 23 встречах. Саратовский «Сокол» спустился на 15-ю строчку с 24 очками при аналогичном количестве матчей.
- 18 марта 2024
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