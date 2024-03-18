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«Ювентус» не хочет увольнять Аллегри из-за внушительной суммы неустойки

«Ювентус» не хочет увольнять Аллегри из-за внушительной суммы неустойки
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Руководство «Ювентуса» не спешит увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Calciomercato. Отметим, «бьянконери» не могут добыть победу в семи из восьми последних матчей.

По информации источника, подобное решение боссов туринского клуба связано с внушительной суммой неустойки, которую придётся заплатить 56-летнему специалисту. В соответствии с условиями контракта, в случае увольнения «Ювентус» будет обязан выплатить тренеру около € 20 млн. Отмечается, что итальянский наставник на данный момент выполняет главную задачу на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Туринцы набрали 59 очков после 29 туров. Подопечные Аллегри отстают от лидирующего «Интера» на 17 очков.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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