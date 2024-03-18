Игор Тудор сменил Сарри на посту главного тренера «Лацио»

Хорватский специалист Игор Тудор назначен на пост главного тренера «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римлян. Тудор сменил в должности итальянского наставника Маурицио Сарри.

Фото: ФК «Лацио»

Тренерская карьера Тудора началась в 2013 году, когда он возглавил хорватский «Хайдук». Последним местом работы 45-летнего специалиста был французский «Марсель». Также хорватский тренер успел поработать с такими командами, как ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на девятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 43 очка по итогам 29 сыгранных туров. В Лиге чемпионов итальянская команда добралась до стадии 1/8 финала, где уступила по сумме двух матчей «Баварии» (1:0, 0:3).