Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игор Тудор сменил Сарри на посту главного тренера «Лацио»

Игор Тудор сменил Сарри на посту главного тренера «Лацио»
Комментарии

Хорватский специалист Игор Тудор назначен на пост главного тренера «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римлян. Тудор сменил в должности итальянского наставника Маурицио Сарри.

Фото: ФК «Лацио»

Тренерская карьера Тудора началась в 2013 году, когда он возглавил хорватский «Хайдук». Последним местом работы 45-летнего специалиста был французский «Марсель». Также хорватский тренер успел поработать с такими командами, как ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на девятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 43 очка по итогам 29 сыгранных туров. В Лиге чемпионов итальянская команда добралась до стадии 1/8 финала, где уступила по сумме двух матчей «Баварии» (1:0, 0:3).

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android