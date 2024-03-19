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Алексей Ерёменко-старший: Роман хочет продолжать карьеру

Алексей Ерёменко-старший: Роман хочет продолжать карьеру
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Алексей Ерёменко, отец футболиста Романа Ерёменко, высказался о будущем сына. Сегодня, 19 марта, бывшему футболисту ПФК ЦСКА исполняется 37 лет.

«Сейчас Роман в Финляндии с семьёй, недавно родился четвёртый ребёнок — доченька. Пока ни с кем контракт не подписывает. Посмотрим, как дальше будет. Честно, я не могу сказать. Желание продолжать карьеру есть, но пока Рома ждёт.

Последняя на данный момент команда Романа, «Хонка», обанкротилась. Неожиданно для всех, потому что этот клуб всегда был очень солидным — но так получилось, что поделать. Но Роман уже взрослый человек, не переживал. Он делает своё дело, а люди там — своё», — сказал Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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