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Экс-игрок «Ростова» Безруков: Роман Ерёменко — один из лучших футболистов, с кем я играл

Экс-игрок «Ростова» Безруков: Роман Ерёменко — один из лучших футболистов, с кем я играл
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков, ранее выступавший за «Ростов», поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Романе Ерёменко. По словам Безрукова, Ерёменко — один из лучших футболистов, с которым он играл.

«Роман Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл. Он обладает большим футбольным интеллектом и исполнительским мастерством. Рад, что мне удалось увидеть этот уровень. Когда ты играешь с таким футболистом, как Роман, то сам начинаешь прогрессировать и перенимать его повадки. Сейчас пытаюсь работать головой на поле так же, как он. Посмотрим в будущем, получается или нет. Очень хочется подражать таким людям», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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