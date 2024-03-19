Андрей Тихонов оценил первые матчи «Енисея» под его руководством

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о первых матчах команды под его руководством. Напомним, специалист возглавил красноярцев в январе этого года. В понедельник, 18 марта, «Енисей» на выезде разгромил «Ленинградец» (4:0) в матче Первой лиги.

«Принимает ли команда мои требования? Пока рано говорить. Есть рабочие нюансы. Так что пока не все до конца их принимают. Сложно показывать цельный и острый футбол сразу, ведь зимой часть футболистов ушла, их заменили другие. Есть определённая несыгранность. Конечно, всегда хочется показывать футбол как во втором тайме с «Ленинградцем». Но это невозможно. Мы играем от соперника и бьёмся за очки.

Например, Егор Иванов в прошлом году играл выше и впереди создавалось больше опасных моментов. Олег Ланин за ним подчищал. Плюс был Глушков. Была какая-то наигранность. Оба они покинули клуб зимой. Масалитина мы потеряли из-за травмы. Будь у нас большое финансирование, можно было бы их заместить. Но в данный момент этого нет. Мы брали футболистов без команд. В итоге сейчас тот же Иванов играет глубже. А та самая острота немного снизилась.

Часть нашей группы атаки — новая. Мазурин, Тихонов – их раньше не было в команде. Поэтому нужно время», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.