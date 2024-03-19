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Андрей Тихонов оценил первые матчи «Енисея» под его руководством

Андрей Тихонов оценил первые матчи «Енисея» под его руководством
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о первых матчах команды под его руководством. Напомним, специалист возглавил красноярцев в январе этого года. В понедельник, 18 марта, «Енисей» на выезде разгромил «Ленинградец» (4:0) в матче Первой лиги.

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 4
Енисей
Красноярск
0:1 Масловский – 30'     0:2 Окладников – 58'     0:3 Тихонов – 61'     0:4 Тихонов – 69'    

«Принимает ли команда мои требования? Пока рано говорить. Есть рабочие нюансы. Так что пока не все до конца их принимают. Сложно показывать цельный и острый футбол сразу, ведь зимой часть футболистов ушла, их заменили другие. Есть определённая несыгранность. Конечно, всегда хочется показывать футбол как во втором тайме с «Ленинградцем». Но это невозможно. Мы играем от соперника и бьёмся за очки.

Например, Егор Иванов в прошлом году играл выше и впереди создавалось больше опасных моментов. Олег Ланин за ним подчищал. Плюс был Глушков. Была какая-то наигранность. Оба они покинули клуб зимой. Масалитина мы потеряли из-за травмы. Будь у нас большое финансирование, можно было бы их заместить. Но в данный момент этого нет. Мы брали футболистов без команд. В итоге сейчас тот же Иванов играет глубже. А та самая острота немного снизилась.

Часть нашей группы атаки — новая. Мазурин, Тихонов – их раньше не было в команде. Поэтому нужно время», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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