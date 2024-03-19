Андрей Тихонов: не мог прийти в «Енисей» и сказать, что сейчас мы догоним лидеров таблицы

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о задачах своей команды на оставшуюся часть сезона. На данный момент красноярцы занимают девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков после 23 туров.

«Мы играли и будем играть на победу в каждом матче. Недавно мы уступили «Акрону» — по сути, за пять минут первого тайма. Могли ли не проиграть? Могли. Но такая концовка первого тайма сказалась на нас во втором. Там у нас тоже возникали моменты. Но уступили с минимальным счётом. Хотя психологически и для команды, и для болельщиков, конечно, лучше было бы сыграть вничью.

Любой уважающий себя тренер и футболист не хочет бороться внизу таблицы. Все стремятся наверх и побеждать. Мы из таких. Хочется побеждать и цепляться за тех, кто от нас убегает. Я повторю: очень тяжело, когда уходит часть футболистов, которые были лидерами. Кто-то травмируется. Ты не можешь усилиться, а у тебя четыре очка до зоны вылета. Я не мог прийти и сказать, что сейчас мы догоним «Химки», «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Мы можем только стараться это сделать», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.