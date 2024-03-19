Андрей Тихонов — о Промесе: по-футбольному это потеря, но закон есть закон

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне являющийся главным тренером «Енисея», поделился мнением о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, задержанным в ОАЭ.

«Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убеждать с места аварии… Не думаю, что руководство «Спартака» не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес покинул место ДТП, произошедшего в Дубае. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.