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«Хочется лишнего не говорить». Тихонов — о трёх голах сына в Первой лиге

«Хочется лишнего не говорить». Тихонов — о трёх голах сына в Первой лиге
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об игре своего сына — Дениса Тихонова. Напомним, молодой полузащитник перешёл в красноярскую команду в январе на правах аренды и уже успел забить московскому «Торпедо» (1:0), а также оформить дубль с «Ленинградцем» (4:0).

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
02 марта 2024, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Тихонов – 77'    
Удаления: нет / Горбунов – 54', Москвичёв – 69'
Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 4
Енисей
Красноярск
0:1 Масловский – 30'     0:2 Окладников – 58'     0:3 Тихонов – 61'     0:4 Тихонов – 69'    

«Я понимаю, если бы человек играл несколько лет на этом уровне. А когда всего три игры… Хочется лишнего не говорить. Он работает, старается, главное — приносить пользу команде. «Ленинградец» победила именно команда. Ей могу поставить оценку — четыре с плюсом. Хотя нет — четвёрку. Первый тайм был не лучшим», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Денис Тихонов принадлежит московской «Родине-2». Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 тыс.

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