«Хочется лишнего не говорить». Тихонов — о трёх голах сына в Первой лиге

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об игре своего сына — Дениса Тихонова. Напомним, молодой полузащитник перешёл в красноярскую команду в январе на правах аренды и уже успел забить московскому «Торпедо» (1:0), а также оформить дубль с «Ленинградцем» (4:0).
«Я понимаю, если бы человек играл несколько лет на этом уровне. А когда всего три игры… Хочется лишнего не говорить. Он работает, старается, главное — приносить пользу команде. «Ленинградец» победила именно команда. Ей могу поставить оценку — четыре с плюсом. Хотя нет — четвёрку. Первый тайм был не лучшим», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Денис Тихонов принадлежит московской «Родине-2». Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 тыс.
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