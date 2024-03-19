«Для чего его вызывать?» Карпин — об отсутствии Глушенкова в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему он не вызвал нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова на мартовский сбор российской национальной команды.
«Если вы посмотрите состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, что это не его позиция. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать? В клубе у него статистика, но помимо этого надо делать ещё много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами.
21 марта сборная России сыграет с Сербией, 25 марта — с Парагваем.