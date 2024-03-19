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Игорь Корнеев: Угальде не будет делать разницу на поле, как то делал Промес

Игорь Корнеев: Угальде не будет делать разницу на поле, как то делал Промес
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Бывший футболист московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о новом нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

«Не думаю, что этот игрок идеально подходит для проекта «Спартака» не только из-за баснословных денег, заплаченных за него. Он недостаточно силён индивидуально и не будет делать разницу на поле, как, например, это делал Промес. Вот такого качества игроки нужны «Спартаку», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в конце минувшего января.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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