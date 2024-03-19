Корнеев: «Спартаку» нужен тренер, знающий, как выигрывать титулы, а не экспериментатор

Бывший футболист московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос о том, не промедлил ли «Спартак» с увольнением главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Без сомнения, промедлил! «Спартаку» нужен тренер, который знает, как выигрывать титулы, а не экспериментатор», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, в минувшем январе появлялась информация, что в услугах Абаскаля заинтересован испанский «Кадис».

34-летний специалист возглавил красно-белых летом 2022 года. За этот период под его руководством «Спартак» провёл 70 матчей во всех турнирах, в которых он 35 раз выиграл, 14 раз сыграл вничью и 21 раз проиграл. После 20 туров нынешнего сезона чемпионата России подопечные Абаскаля набрали 31 очко и занимают шестое место.