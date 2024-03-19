«Манчестер Юнайтед» не планирует продление контракта с Вараном — Романо

Боссы «Манчестер Юнайтед» на данный момент не начинали обсуждения нового трудового соглашения с центральным защитником команды Рафаэлем Вараном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в планы руководства не входит пролонгация контракта с 30-летним футболистом. Манкунианцы могут продать игрока обороны предстоящим летом.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.