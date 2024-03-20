«Ненавижу их всех, они все враги!» Совладелец «МЮ» Рэтклифф — о соперниках по АПЛ

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос журналиста, кого бы хотел видеть в роли победителя английской Премьер-лиги, если не свою команду.

«Какую команду вижу в статусе чемпиона Англии? Я ненавижу их всех, они все враги! Я никого не могу выбрать.

Стать чемпионом — было бы хорошо для Артеты, потому что он действительно хорошо проявил себя, и «Арсеналу» действительно повезло с этим специалистом», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали 47 очков после 28 туров, отставая от лидирующего «Арсенала» на 17 баллов.