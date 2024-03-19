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Совладелец «Ман Юнайтед» Рэтклифф: купить Мбаппе? Я бы предпочёл найти нового Килиана

Совладелец «Ман Юнайтед» Рэтклифф: купить Мбаппе? Я бы предпочёл найти нового Килиана
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».

«Я бы предпочёл найти нового Мбаппе, а не тратить целое состояние на приобретение успеха. Не нужно много ума, чтобы подписать Килиана, это может придумать любой», — приводит слова Рэтклиффа британское интернет-издание The Independent.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе, вероятнее всего, покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне 25-летний французский нападающий провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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