Собчак обвинила Канделаки в цинизме после её заявления про Уткина

Российская журналистка, ведущая и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала заявление экс-генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу смерти известного отечественного комментатора Василия Уткина.

«Какой цинизм. Не перестаю удивляться. В личных переписках и разговорах не было человека, которого он обвинял бы больше в развале канала и личных местах, чем Тину Канделаки. Все это знают. Развалить дело, которым он жил, лишить всего, а потом писать слезливые письма. Узнаю почерк», — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.