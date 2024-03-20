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Экс-игрок сборной России эмоционально отреагировал на новость о смерти Василия Уткина

Экс-игрок сборной России эмоционально отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
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Бывший защитник сборной России и футбольного клуба «Сочи» Фёдор Кудряшов эмоционально прокомментировал новость о смерти известного журналиста, блогера и комментатора Василия Уткина.

«Это очень печальная новость. Тут даже нечего сказать, честно. Думаю, для каждого футболиста старшего поколения и моего возраста это человек… Его «Футбольный клуб» был единственной передачей про футбол, которую я смотрел в детстве», – приводит слова Кудряшова Metaratings.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube. Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.

Напомним, Василия Уткина не стало 19 марта. Он ушёл из жизни на 53-м году жизни. Ранее в СМИ появилась информация, что Уткин мог умереть из-за отрыва тромба.

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