Тренер «Факела»: Уткин был футбольным человеком и комментатором от бога

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о новости о смерти известного журналиста, блогера и комментатора Василия Уткина и рассказал о знакомстве с ним.

«Я помню Василия Уткина с 90-х годов, когда он был у истоков спортивного телевидения, вёл «Футбольный клуб». Жаль, что ушёл в таком молодом возрасте. Василий обладал харизмой, острым умом, помимо футбола, был очень эрудированным и образованным человеком. Мы были знакомы лично, общались на базе в Краснодаре, когда я работал с Сергеем Николаевичем Галицким. Он приезжал в гости, разговаривали. Жаль, что такие люди уходят в расцвете сил. Это потеря для футбола, Василий был интересным собеседником, футбольным человеком и комментатором от бога», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, Василия Уткина не стало 19 марта. Он ушёл из жизни на 53-м году жизни. Ранее в СМИ появилась информация, что Уткин мог умереть из-за отрыва тромба.