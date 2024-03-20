Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» приняли решение по соглашению с Андреем Луниным

В «Реале» приняли решение по соглашению с Андреем Луниным
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Реала» Андрей Лунин в скором времени получит предложение по новому контракту от мадридского клуба.

Как сообщает Relevo, «Реал» сделает Лунину «очень убедительное» предложение. Вероятность успешного исхода переговоров оценивается высоко, поскольку сам вратарь также хочет остаться. Отмечается, что в клубе впечатлены игрой голкипера в текущем сезоне.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Материалы по теме
Анчелотти — о Лунине: «Реал» нашёл надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android