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Борис Игнатьев: Уткин был главарём нового журналистского направления

Борис Игнатьев: Уткин был главарём нового журналистского направления
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на известие о смерти футбольного блогера и журналиста Василия Уткина.

«Вася был самый, самый лучший, и, я бы сказал, в журналистском кругу самый дотошный. Он был главарём этого нового журналистского направления после ухода таких как Саша Горбунов. Мне видится, что он подхватил это знамя, своеобразно занимался видением футбольной разной ситуации и у него такой независимый взгляд на вещи был. Он не отдавал просто на откуп интервьюируемому, а пытался всё это направить в своё русло», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Вечером 19 марта стало известно о смерти в возрасте 52 лет футбольного журналиста, блогера и телекомментатора Василия Уткина. По предварительным данным, причиной ухода Уткина из жизни стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

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