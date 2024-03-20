«В это невозможно поверить». Александр Елагин — о смерти Василия Уткина

Российский комментатор Александр Елагин высказался о смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина. Вчера, 19 марта, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«В это невозможно поверить. Этого не должно быть… Но это было, это есть и мне с этим дальше жить. Без Васи. Без Уткина. Без человека, который стал тебе близок и дорог, потому как, несмотря на свой характер, который, выражаясь помягче, называют сложным, он притягивал и отталкивал одновременно.

Притягивал своей сумасшедшей харизмой, своим кругозором, своим остроумием, свой трогательной, щемящей заботой о тех, кого подпускал к себе, кого включал в свой ближний круг. Мне посчастливилось называть его своим другом, а Вася называл меня своим...» — написал Елагин в телеграм-канале.

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