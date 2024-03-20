Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В это невозможно поверить». Александр Елагин — о смерти Василия Уткина

«В это невозможно поверить». Александр Елагин — о смерти Василия Уткина
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина. Вчера, 19 марта, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«В это невозможно поверить. Этого не должно быть… Но это было, это есть и мне с этим дальше жить. Без Васи. Без Уткина. Без человека, который стал тебе близок и дорог, потому как, несмотря на свой характер, который, выражаясь помягче, называют сложным, он притягивал и отталкивал одновременно.

Притягивал своей сумасшедшей харизмой, своим кругозором, своим остроумием, свой трогательной, щемящей заботой о тех, кого подпускал к себе, кого включал в свой ближний круг. Мне посчастливилось называть его своим другом, а Вася называл меня своим...» — написал Елагин в телеграм-канале.

Полный текст доступен в телеграм-канале Александра Елагина

Материалы по теме
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Live
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android