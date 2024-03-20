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Спортивный директор «Баварии» рассказал, каким должен быть новый тренер команды

Спортивный директор «Баварии» рассказал, каким должен быть новый тренер команды
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что мюнхенский клуб ищет специалиста на тренерский мостик с прицелом на долгосрочную перспективу.

«Если бы я создавал какие-то ограничения при выборе нового тренера, то допустил бы большую ошибку. Варианты есть, со временем список будет уменьшаться. Нам нужен тренер, который останется здесь не на короткий период времени, а на долгосрочную перспективу. Это важная константа, когда дело доходит до планирования состава и стратегии. Частая смена тренера в последнее время стала проблемой для клуба», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» после 26 туров Бундеслиги нынешнего сезона располагается на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков. Ранее стало известно, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб этим летом.

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