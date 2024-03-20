Спортдир «Баварии» Эберль: мы ещё не приняли решение относительно нового тренера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сообщил, что мюнхенский клуб пока не определился с кандидатом на пост главного тренера команды. Напомним, ранее стало известно, что наставник «Баварии» Томас Тухель покинет клуб этим летом.

«Работа в этом направлении ведётся. Но пока мы ещё не приняли никаких решений. Мне нравится собирать воедино эти части головоломки с планированием состава и «внутренними трансферами» — я говорю о продлении контрактов с имеющимися игроками», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» после 26 туров Бундеслиги нынешнего сезона располагается на втором месте в таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков.