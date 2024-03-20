Радич: Ивич может работать везде, с ним «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший голкипер «Ростова» Деян Радич прокомментировал увольнение из «Краснодара» главного тренера Владимира Ивича. Напомним, «Краснодар» объявил об уходе Ивича 13 марта. Позднее стало известно, что краснодарский клуб возглавит российский тренер Мурад Мусаев. Деян Радич высказался о перспективах сербского специалиста. Ранее сообщалось, что 46-летний Владимир Ивич может возглавить московский «Спартак».

«Я не симпатизирую этому решению. В «Краснодаре» ожидали, что клуб будет 10 очков выигрывать у «Зенита»? Владимир сделал хорошую работу, команда была на ходу. Может, какие-то внутренние дела – я не знаю. Явно дело не только в результате. Ивич поднял «Краснодар» на другой уровень. Теперь с ним расстаются. Необъяснимо.

Каким вижу будущее Ивича? Он может работать везде. Один звонок – и он может работать в США. Или в Европе. Или в России. Уверен, он найдёт себе солидный клуб. Это сильный тренер.

Возглавить «Спартак»? Почему нет? Это большой клуб. Он ознакомился с чемпионатом. Уверен, с ним «Спартак» будет бороться за чемпионство», – приводит слова Радича «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.