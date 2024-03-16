Самые странные отставки тренеров. Ивич попал в солидную компанию

На этой неделе «Краснодар» удивил всю российскую футбольную общественность. Боссы клуба взяли и уволили тренера Владимира Ивича. На всякий случай напомним, сейчас «быки» занимают второе место в таблице РПЛ с отставанием от лидера в одно очко. Вспоминаем другие случаи, когда увольнения тренеров выглядели неожиданными, а порой – очень странными.

Славолюб Муслин, «Локомотив» (2006 год)

Славолюб Муслин (слева) Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«Локомотив» под руководством сербского тренера выдал мощную серию — 20 матчей без поражений во всех турнирах (17 — в чемпионате России). Поворотным моментом стала неудача в Кубке УЕФА. «Локомотив» слетел в первом же раунде турнира после того, как проиграл по сумме двух матчей «Зюлте-Варегем» (2:1, 0:2). В составе этого скромного клуба из Бельгии играли, например, продавец обуви и страховой агент. Правда, после этого «Локомотив» обыграл «Рубин» (4:2) в Казани и сохранил лидерство в турнире за восемь туров до финиша.

Потом «Локомотив» проиграл ФК «Москва» (0:1) и прервал впечатляющую серию без поражений в чемпионате. Через несколько дней боссы московского клуба отправили Муслина в отставку. На всякий случай скажем, что «Локомотив» занимал второе место в отставанием от лидера в два очка. Как вам такое?

Основная версия — Муслину не простили позорного поражения в Кубке УЕФА. «Объяснили ли мне причины увольнения? Да. Всё из-за поражения от «Варегема», — говорил после отставки Муслин. В итоге команда не только упустила золото, но и упала на третье место. «Увольнение Муслина по ходу сезона теперь считаю ошибкой: тренеру надо было хотя бы дать доработать до конца сезона», — признается через несколько лет бывший президент «Локо» Валерий Филатов.

Юрий Красножан, «Локомотив» (2011 год)

Юрий Красножан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И тренер, и тогдашний президент «Локомотива» Ольга Смородская подчёркивали, что их сотрудничество будет долгосрочным. В прессе регулярно звучали слова о строительстве команды на несколько сезонов. «Локомотив» бодро стартовал и к лету (тогда ещё играли по системе «весна-осень») добрался до топ-3. Поражение от «Анжи» (1:2) отбросило железнодорожников на пятую строчку, но с минимальным отрывом.

И тут полыхнуло — руководство «Локомотива» уволило тренера за «упущения в работе». По крайней мере, такой была официальная формулировка. А вот Смородская сообщила позднее, что заподозрила тренера в странных играх

«Первое, что меня насторожило — состав на ту игру, — вспоминала спустя годы Смородская. — Он не был основным. Ещё были странные замены. Были ещё более весомые факторы, но о них говорить не буду. После матча я вызвала Красножана к себе и попросила написать заявление по собственному. Хотела, чтобы он ушёл мирно. Он отказывался. Но в его контракте был пункт, по которому я имела право отправить его в молодёжную команду. Что я и сделала. Ну а потом он сам ушёл. Совет директоров принял моё решение. Я предоставила им неопровержимые факты».

Валерий Карпин, «Спартак» (2014 год)

Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Сезон-2013/2014 складывался не идеально, но хорошо, — вспоминал Карпин. — Зимой я давал интервью и заявил, что «Спартак» станет чемпионом. Потому что действительно в это верил. Но в марте всё закончилось».

Весенний отрезок «Спартак» действительно начал не лучшим образом. Проиграл «Тереку» (0:1) в чемпионате, вылетел из Кубка России после поражения от клуба второго дивизиона «Тосно» (0:1). А потом красно-белые сыграли дома вничью с «Анжи» (2:2). Столичная команда вела 2:0, но пропустила два мяча (второй — на 90+5-й минуте). Карпина уволили, хотя команда шла в числе лидеров.

«От первого места нас отделяли три очка, — говорил Карпин. — С «Анжи» на последней минуте пропустили. Меня взяли и уволили. С Федуном у меня никакого прощания не было. То, что не дали доработать сезон до конца, удивило. Но не могу сказать — «разозлило». Злиться-то зачем, если понимаешь, как это всё работает?»

Виктор Гончаренко, «Кубань» (2014 год)

Виктор Гончаренко Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

На момент увольнения Гончаренко «Кубань» занимала пятое место в РПЛ с отставанием от второго места в одно очко. Она обыграла «Урал» (1:0), а генеральный директор краснодарского клуба Евгений Муравьёв сообщил, что никаких предпосылок для увольнения тренера нет. Через день Гончаренко отправили в отставку. Незадолго до увольнения в СМИ появилась информация, что Гончаренко — слишком мягкий человек и его не уважают футболисты.

«Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий», — сообщил после увольнения Муравьёв. Любопытно, что игроки поддержали тренера сразу после отставки. К примеру, Игорь Армаш и Максим Жавнерчик сообщили, что с дисциплиной в команде всё было нормально. С их слов, футболисты уважительно относились к Гончаренко. А болельщики «Кубани» через пару дней после увольнения тренера организовали с ним встречу недалеко от центра Краснодара и попрощались.

Сергей Юран, «Химки» (2022 год)

Сергей Юран Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Увольнение Юрана из «Химок» стало чуть ли не главным событием августа в российском футболе. До этого тренер сохранил команду в РПЛ, а по итогам четырёх туров нового сезона она набрала семь очков. Приличный результат для середняка. Но в клубе приняли решение уволить Юрана. Версий было много, некоторые из них казались безумными. Были мнения, что тренера отправили в отставку из-за того, что он не поставил в состав на матч сына инвестора «Химок» Илью Садыгова. Другие версии: участие в судейском скандале, смена спонсора, предложение сыграть договорный матч.

«У меня был короткий разговор с руководством клуба, — говорил после увольнения Юран. — Мне предложили расторгнуть контракт. Не спрашиваю о причинах, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины».

Николай Писарев, «Химки» (2022 год)

Николай Писарев (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После увольнения Юрана пост главного тренера «Химок» занял Николай Писарев. Но продержался всего три недели. В случае с увольнением Николая причина банальная — отсутствие результата. Под его руководством команда проиграла четыре матча из четырёх (три — в РПЛ, один — в Кубке). Но удивило, как быстро «Химки» расстались с тренером. Неудивительно, что всё веселье, что творилось с подмосковным клубом в сезоне-2022/2023, привело к вылету в Первую лигу.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков: «Причина отставки — неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход. Понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника — в этом ничего страшного нет. Главное, вовремя сделать выводы».

Фабио Капелло, «Реал» (2007 год)

Фабио Капелло Фото: Denis Doyle/Getty Images

Дон Фабио сделал «Реал» чемпионом — впервые с 2003 года, но всё равно был уволен по окончании сезона. В течение всего года итальянец конфликтовал с игроками и фанатами, однако победа в чемпионате Испании была для клуба того периода серьёзным достижением. Спустя 12 дней после триумфа Капелло тогда отправили в отставку. Кстати, итальянец находился в отпуске, так что интересно посмотреть, какой была его реакция, когда он узнал об увольнении.

«Мы думаем, что Фабио Капелло не должен руководить командой в следующем сезоне, исходя из того, чего мы хотим достичь», — говорил спортивный директор «Реала» Предраг Миятович. По всей видимости, Капелло уволили из-за вылета в ЛЧ на стадии 1/8 финала и незрелищной игры, которую показывал «Реал».

Хулен Лопетеги, сборная Испании (2018 год)

Хулен Лопетеги Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нужно ли увольнять тренера сборной за два дня до старта на чемпионате мира? В Федерации футбола Испании решили, что нужно. Перед этим стало известно, что Хулен Лопетеги возглавит «Реал» по окончании ЧМ-2018. В федерации футбола мы шокированы всем: и сменой места работы, и переговорами. Плюс о назначении в «Реал» объявили прямо перед самым чемпионатом мира. Всё это расценили как предательство. Лопетеги уволили, вместо него главным тренером назначили Фернандо Йерро. Кому и на какой стадии в итоге испанцы проиграли на ЧМ-2018, вы все наверняка прекрасно помните.

«Мы благодарны Лопетеги за всю ту работу, что он проделал, — утверждал президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. — Любой успех команды на турнире будет его заслугой. Мы всегда были честны в общении с ним, ожидали такой же ответной реакции. Но даже не могли никак повлиять на переговоры — потому что просто не знали о них. Понимаю, что сейчас нас будут многие критиковать, однако наши ценности определяют наши поступки. Мы не могли оставить произошедшее без реакции».

Марселино Гарсия Тораль, «Валенсия» (2019 год)

Марселино Тораль (слева) Фото: Alex Caparros/Getty Images

Марселино стал самым успешным тренером «Валенсии» того отрезка. При нём команда заметно преобразилась. До него она занимала места во второй части таблицы Ла Лиги и лишь мечтала о еврокубках. А с Марселино дважды становилась четвёртой в Испании, брала Кубок Короля и доходила до полуфинала Лиги Европы. Но владельцу клуба Питеру Лиму этого было мало. На старте сезона-2019/2020 «Валенсия» набрала четыре очка в трёх турах Примеры, после чего Марселино уволили.

«19 июля владелец клуба заверил, что доверяет мне. Как после такого заявления я мог думать, что меня уволят 10 сентября? — сокрушался Марселино. — Я абсолютно уверен, что причиной стала победа в Кубке Испании. В течение сезона передавали сообщения о том, что нам следует отказаться от Кубка. Приоритетной целью руководства была путёвка в Лигу чемпионов. Когда после завершения сезона я встретился с Лимом, он поздравил меня с путёвкой в ЛЧ, но не с завоеванием Кубка».

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» (2019 год)

Жозе Моуринью Фото: Lindsey Parnaby/Getty Images

Да, весной 2019-го «Тоттенхэм» занимал лишь седьмое место в АПЛ и вылетел из Лиги Европы. Да, лондонская команда одержала на том отрезке всего одну победу в шести матчах. Но руководство «Тоттенхэма» уволило Моуринью меньше чем за неделю до финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Тренера, который мог принести команде первый за длительное время трофей. Не факт, что «Тоттенхэм» выиграл бы тот финал, но с точки зрения тайминга увольнение выглядело несуразно.

«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, — иронизировал Жозе. — Оттуда меня уволили за пару дней до финала. «Тоттенхэм» не выигрывал трофей лет 50, я не помню, когда это было. А мне не дали принять участия в финале. Это увольнение дурно пахнет. У меня была хорошая статистика на «Уэмбли». Буду идиотом, если скажу, что мы обязательно выиграли бы у «Сити». Но за пару недель до этого «Тоттенхэм» победил 2:0, так что ощущения были хорошими».

Томас Тухель, «Челси» (2022 год)

Томас Тухель Фото: Getty Images

Под руководством Тухеля «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Неплохой список! Но осенью 2022 года немца отправили в отставку. В шести турах АПЛ «Челси» набрал 10 очков и стартовал с поражения на групповой стадии Лиги чемпионов. Именно после поражения в Загребе от местного «Динамо» (0:1) Тухель временно остался без работы. По информации The Athletic, новый владелец «Челси» Тодд Боули в любом случае уволил бы немца вне зависимости от результата в Хорватии.

Отставка Тухеля стала настоящим шоком для болельщиков «Челси» и футбольного мира. Да, столичная команда не лучшим образом стартовала в сезоне, но положение не выглядело критическим. Плюс позиции Тухеля казались достаточно прочными. Боули разогнал ключевых менеджеров клуба, а потом отправил в отставку тренера. Тогда на это у него ушло три месяца.

Юлиан Нагельсман, «Бавария» (2023 год)

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

С одной стороны, тогда «Бавария» растеряла 10-очковый отрыв от дортмундской «Боруссии» и упала на второе место в Бундеслиге. С другой — отставание от лидера было незначительным, а ещё «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон. Вот почему мы уволили его сейчас», — так прокомментировал отставку тренера председатель правления «Баварии» Оливер Кан.

Позднее агент тренера отметил, что, по сути, узнал об увольнении через журналиста, который позвонил ему. А первая реакция Нагельсмана (со слова агента) была примерно такой: «Вы что, издеваетесь?» В итоге Юлиана сменил Тухель, с которым «Бавария» всё-таки стала чемпионом Германии. Но за это спасибо нужно сказать дортмундской «Боруссии», которая отдала титул по итогам заключительного тура.