«Значит, что-то делаем не так». Кононов — о результатах «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о результатах команды в Мелбет Первой лиге после зимней паузы. «Торпедо» уступило «Енисею» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (0:2), между этими матчами сыграв вничью с «Тюменью» (0:0).

«После матча с «Тюменью» говорил, что игрокам надо несколько матчей, чтобы показать свою расчётную мощность? Нужно оценивать по результату. То, что проиграли два матча на выезде, конечно, это неудовлетворительные результаты. Будем работать ещё сильнее. Значит, что-то делаем не так. Но в любом случае будем идти до конца, верить, что всё будет хорошо, что мы добьёмся результата. Понимаем, что будет сложно догонять соперника в борьбе за Премьер-Лигу, но, что касается локальных результатов и игры с забитыми голами, всё будем делать, чтобы победы пришли», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 23 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», у которых 42 очка.