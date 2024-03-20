Главный тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровск»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:2). Встреча прошла в Сочи в понедельник, 18 марта. В составе номинальных хозяев отличился защитник Даниил Корнюшин, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Торпедо» Александр Иваньков.

«Фантастический» матч в том смысле, что два гола, которые они забили — мы сами дали им шанс: автогол и ошибка вратаря. Хабаровская команда, по сути, ничего не создала. Из опасных моментов можно отметить только один-два подхода в первом тайме. Да, мы не можем забить уже третью игру. Это сказывается на игроках, в первую очередь на их психологическом состоянии. Много спешки в штрафной — как результат. Но ничего не могу сказать плохого футболистам по их самоотдаче, ребята бьются, стараются. Атаку нужно, конечно, улучшать.

Мы доминировали. В прошлой игре было то же самое. Нам не хватает реализации тех моментов, которые мы создаём. Хотелось бы также остро и играть. На это будем делать основной упор в тренировках. Я верю в этих игроков. Как они работают на тренировках, мне нравится, они отдаются полностью», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».