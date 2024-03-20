Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола

В ЦСКА сообщили, что «Удинезе» закрыл долг по трансферу Бийола
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский «Удинезе» закрыл долг по трансферу словенского защитника Яки Бийола из московского ЦСКА. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.

«Долг «Удинезе» за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера. Важно также отметить, что в рамках найденных клубами решений были закрыты, в свою очередь, и все наши финансовые обязательства по Роше и Мойзесу, которые ранее оставались открытыми перед нашими португальскими и бразильскими партнёрами», — написал Брейдо.

Кроме этого, он отметил, что ЦСКА находится в контакте с юристами «Вест Хэм Юнайтед» по поводу выплат за полузащитника Николу Влашича. По словам Брейдо, после положительного решения футбольного трибунала ФИФА сейчас обе стороны должны быть заинтересованы в разрешении спора во внесудебном порядке.

Материалы по теме
ЦСКА потерял ведущего защитника! А «Краснодар» завершил выступление в Кубке
ЦСКА потерял ведущего защитника! А «Краснодар» завершил выступление в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android