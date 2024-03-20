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Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления цен на Transfermarkt

Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления цен на Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил стоимости игроков Российской Премьер-Лиги. Так, после обновления ценников можно выделить топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России:

  1. Вендел («Зенит», Бразилия) - € 22 млн.
  2. Клаудиньо («Зенит», Бразилия) - € 18 млн.
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) - € 18 млн.
  4. Матвей Сафонов («Краснодар», Россия) - € 18 млн.
  5. Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия) - € 15 млн.
  6. Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия) - € 14 млн.
  7. Артур Гимарайнс («Зенит», Бразилия) - € 12 млн.
  8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва, Россия) - € 12 млн.
  9. Фёдор Чалов (ПФК ЦСКА, Россия) - € 12 млн.
  10. Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) - € 12 млн.

Напомним, после 20 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который выигрывал РПЛ в пяти последних сезонах.

Турнирная таблица РПЛ
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