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Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления цен на Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил стоимости игроков Российской Премьер-Лиги. Так, после обновления ценников можно выделить топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России:

Вендел («Зенит», Бразилия) - € 22 млн. Клаудиньо («Зенит», Бразилия) - € 18 млн. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) - € 18 млн. Матвей Сафонов («Краснодар», Россия) - € 18 млн. Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия) - € 15 млн. Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия) - € 14 млн. Артур Гимарайнс («Зенит», Бразилия) - € 12 млн. Константин Тюкавин («Динамо» Москва, Россия) - € 12 млн. Фёдор Чалов (ПФК ЦСКА, Россия) - € 12 млн. Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) - € 12 млн.

Напомним, после 20 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который выигрывал РПЛ в пяти последних сезонах.