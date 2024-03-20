Хавбек сборной России Захарян: сербы — это прекрасный уровень

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян оценил уровень национальных команд Сербии и Парагвая, с которыми подопечные Валерия Карпина сыграют в рамках мартовской международной паузы.

«Хорошие соперники, классная проверка нас ждёт. Сербы – это прекрасный уровень, ждём отличных матчей», — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.