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Хавбек сборной России Захарян: сербы — это прекрасный уровень

Хавбек сборной России Захарян: сербы — это прекрасный уровень
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Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян оценил уровень национальных команд Сербии и Парагвая, с которыми подопечные Валерия Карпина сыграют в рамках мартовской международной паузы.

«Хорошие соперники, классная проверка нас ждёт. Сербы – это прекрасный уровень, ждём отличных матчей», — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

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