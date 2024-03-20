Захарян — о первом голе за «Реал Сосьедад»: партнёры по команде поздравили, все были рады

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян рассказал о реакции товарищей по команде на его первый гол в составе испанской команды. Напомним, российский хавбек забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги с «Кадисом» 15 марта.

«Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли», — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.