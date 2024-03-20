Александр Мостовой считает сборную России фаворитом в матче с Сербией

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии. По его мнению, сборная России является фаворитом предстоящей встречи. Игра состоится завтра, 21 марта. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

«Хорошо, что Сербия согласилась сыграть со сборной России, потому что это команда, которая всегда была сильной, но другое дело, что она всегда была похожа на нашу сборную. К примеру, чемпионат мира 2022 года — ожиданий было много, всё было в их руках, но они не смогли выйти из группы.

Действительно, в сборной Сербии собраны очень сильные футболисты. Другое дело, что это товарищеская игра, которая проходит в России. Поэтому мы даже являемся фаворитами по настрою, ажиотажу и всему остальному. Плюс многие сербские футболисты играют в европейских чемпионатах, и они понимают, что у них идут завершающие игры в сезоне. Поэтому постараются сыграть аккуратно, чтобы не получить травму. Это тоже играет свою роль. По этим показателям я ставлю российскую команду выше сербской сборной», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.