Может быть, не получится обыграть мощных «белых орлов», но хотя бы на ничью подопечные Карпина могут рассчитывать.

Головин и Миранчук прилетели в Россию за победой! Сборная Сербии готова к вызову

21 марта состоится товарищеский матч Россия — Сербия. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 2.85. Шансы россиян оцениваются в 3.10. На ничью дают коэффициент 2.75.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Сербия 21 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Россия — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Сербия (21.03.2024)

Сборная России 21 марта проверит свои силы в игре с достойным соперником, поскольку Сербия вызвала в расположение национальной команды основных футболистов и ответственно подходит к товарищескому матчу. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Главный тренер Валерий Карпин вызвал на сбор практически всех сильнейших игроков. Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Далер Кузяев уже прибыли в Москву и присоединились к команде. Да и уровень соперника обязывает отнестись к матчу совсем по-иному, чем к предыдущим соперникам.

При всём уважении к кубинцам и кенийцам сборная Сербии — это представитель элиты европейского футбола. Команда успешно прошла квалификацию на Евро-2024 и летом сыграет на групповом этапе турнира с Англией, Данией и Словенией. Жеребьёвка сложилась для «белых орлов» не слишком удачно, но шансы определённо есть.

Валерий Карпин снова удивил. Он пригласил в состав сборной опытнейшего Юрия Лодыгина. Голкипер греческого клуба «Панатинаикос» восемь лет не вызывался в сборную России, но может многое передать в плане опыта более молодым вратарям.

Самая сильная линия у сборной России — это, конечно же, полузащита. Тренеру предстоит решить, как разместить одновременно на поле Головина и Захаряна, чтобы максимально использовать высокий атакующий потенциал игроков. Футболисты в отличной форме, а Арсен в минувшем туре Примеры наконец-то открыл счёт забитым мячам за «Реал Сосьедад».

Также отметились результативными действиями в последних матчах за клубы Головин и Кузяев. Каждый записал в актив по голевой передаче, но победить соперников «Монако» и «Гавру» не удалось. Монегаски сыграли вничью (2:2) с «Лорьяном», а тёмно-синие уступили на выезде «Клермону» (1:2). Отметим, что россияне играют важную роль в схемах своих команд.

А вот Алексей Миранчук и вовсе остался без игровой практики, но на этот раз главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ни при чём. Причиной переноса матча стали проблемы со здоровьем одного из руководителей «Фиорентины». Полузащитник в последних встречах выступает хорошо и отметился результативными действиями в ключевых эпизодах матчей.

Валерий Карпин в сборной придерживается атакующей схемы, но на решение главного тренера явно оказывал влияние низкий уровень соперников. В матче с сербами он вполне может выбрать более осторожную тактику, поскольку открывать зоны в обороне слишком рискованно.

Сербия, весьма вероятно, рассматривает матч с Россией в качестве одного из элементов подготовки к ЧЕ-2024, поэтому будет мотивирована. Отметим, что соперники придерживаются схожих игровых моделей и вряд ли будут рисковать с первых минут матча, атакуя большими силами. Предполагаем, что Россия не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Сербия 21 марта 2024 года

Россия давно не играла с соперником столь высокого класса. Сообщают, что практически все билеты проданы, поэтому болельщики поддержат команду. На подопечных Карпина существует определённое давление, поскольку поражение будет воспринято крайне негативно. Такой расклад не располагает к открытой игре. Мы предполагаем, что россияне не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: Россия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.