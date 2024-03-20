Радич: из русских игроков топами были Аршавин и Кержаков

Бывший сербский вратарь «Ростова» Деян Радич назвал самых сильных нападающих Российской Премьер-Лиги времён своей игровой карьеры. В частности Радич выделил двух российских футболистов — Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Также он отметил, что в те времена во всех клубах РПЛ был сильный форвард.

«Кто был лучшим нападающим в РПЛ для меня? Аршавин с Кержаковым из русских были топами. Хорошее было время, потому что во всех клубах РПЛ можно было найти сильного нападающего – Дерлей, Домингес, Кураньи», – приводит слова Деяна Радича интернет-портал Metaratings.

Напомним, сам Радич выступал в России за «Ростов», «Спартак» из Нальчика и «Аланию». По окончании профессиональной карьеры Деян успел поработать селекционером в «Ростове».