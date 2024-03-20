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Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян: в Испании люди живут футболом

Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян: в Испании люди живут футболом
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Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос о том, насколько отличается атмосфера на стадионах в Испании и России.

«До внедрения карты болельщика не сильно отличалась. Но после, конечно, небо и земля. Там люди живут футболом, на улице тебя любой взрослый человек может узнать, хотя думаешь, что он уже и не особо увлекается футболом. Каждый матч у нас – это 30-35 тысяч на стадионе. Большая разница», — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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