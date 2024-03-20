Сборная России анонсировала матч с Сербией, выложив видео с не попавшим в состав Соболевым

Пресс-служба сборной России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала видеоанонс предстоящего товарищеского матча с Сербией, на котором футболисты московского «Спартака» Александр Соболев и Срджан Бабич позируют в игровых футболках своих национальных команд.

Отметим, что нападающий не попал в окончательный состав сборной России. При этом Бабич, изначально не числившийся в списке футболистов сербской национальной команды, всё же получил вызов.

Видно из официального аккаунта сборной России в «Телеграмме».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».