Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России анонсировала матч с Сербией, выложив видео с не попавшим в состав Соболевым

Сборная России анонсировала матч с Сербией, выложив видео с не попавшим в состав Соболевым
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба сборной России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала видеоанонс предстоящего товарищеского матча с Сербией, на котором футболисты московского «Спартака» Александр Соболев и Срджан Бабич позируют в игровых футболках своих национальных команд.

Отметим, что нападающий не попал в окончательный состав сборной России. При этом Бабич, изначально не числившийся в списке футболистов сербской национальной команды, всё же получил вызов.

Видно из официального аккаунта сборной России в «Телеграмме».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android