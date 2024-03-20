Форвард ЦСКА Чалов высказался о возможном переходе в другой российский клуб

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов высказался о ситуации с продлением своего контракта, а также о возможном переходе в другой российский клуб.

«Почему не состоялся переход в «Зенит»? Я пока не готов об этом говорить. Как обстоит ситуация с продлением контракта с ЦСКА? В процессе. Близки к подписанию нового соглашения? В процессе.

Я не рассматриваю другие российские клубы как вариант продолжения карьеры? Ну, видишь, сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим», — приводит слова Чалова «РБ Спорт».

Напомним, контракт Фёдора Чалова с ЦСКА истекает в декабре текущего года. В нынешнем сезоне на счету форварда 29 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы достигли принципиальной договорённости по продлению контракта с нападающим Фёдором Чаловым.