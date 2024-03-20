Титов: неправильно говорить, что мы дадим бой Сербии, потому что Россия — сильная сборная

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии. Напомним, встреча состоится завтра, 21 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Ажиотаж перед игрой огромный. Давно наша сборная не играла с хорошим соперником, будет очень интересно. Сегодня все лучшие футболисты находятся в обойме у тренерского штаба. Будет неправильно, если скажем, что мы дадим бой, потому что Россия — сильная сборная. Все наши иностранцы приехали, видно, что обстановка великолепная, все шутят. У меня нет сомнений, что матч будет интересным.

Самый сильный состав за два года? Зависит от уровня сопротивления, с Кубой практически не было уровня сопротивления, Кубу можно было обыграть любым составом. Но, когда приезжают наши иностранцы, для них это отдушина», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.