Алвес продолжает находиться в тюрьме, он не в состоянии выплатить залог — La Vanguardia

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес всё ещё не выплатил залог и по-прежнему находится в тюрьме, сообщает La Vanguardia. Напомним, ранее стало известно, что суд Барселоны согласился выпустить бразильца под залог в € 1 млн.

По информации источника, деньги до сих пор не выплачены, а это значит, что Алвес остаётся в тюрьме ещё как минимум на 24 часа. Сам Алвес не может позволить себе заплатить € 1 млн за временное освобождение из тюрьмы, так как во время судебного процесса выяснилось, что экс-футболист разорён. Хотя позже ему удалось получить € 150 тыс. по предыдущему делу, которое он выиграл. Тем не менее этого недостаточно, чтобы покрыть расходы.

Напомним, в январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.