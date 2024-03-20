«Играть с ним было особенным для меня». Фернандо Торрес — о Стивене Джеррарде

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес поделился воспоминаниями о выступлении с бывшим полузащитником мерсисайдцев Стивеном Джеррардом за английский клуб. 23 марта состоится матч между легендами «красных» и амстердамского «Аякса», где экс-игроки вновь могут выйти на поле вместе.

«Играть со Стиви было особенным для меня. Он изменил мою игру, он сделал меня лучшим игроком. Для меня было абсолютной радостью играть рядом с ним, и я скучал по игре с ним каждый божий день с тех пор, как мы не играли вместе.

Давайте посмотрим, есть ли у нас ещё эта связь. Я уверен, что будет. У него особый пас, поэтому я буду стараться изо всех сил. Играть со Стиви на «Энфилде» — это ещё более особенное», — приводит слова Торреса пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее «Ливерпуль» объявил, что экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон будет тренером «красных» в матче легенд с командой амстердамского «Аякса».