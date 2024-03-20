«Челси» дал мне то, что не смог ни один клуб». Фернандо Торрес — о своей карьере

Бывший испанский нападающий Фернандо Торрес прокомментировал свою клубную футбольную карьеру.

«Ливерпуль» был тем местом, где я показал свой лучший футбол, а «Атлетико» — тем местом, где я чувствовал себя как дома, но «Челси» дал мне то, чего на самом деле не мог дать мне ни один другой клуб… И это были трофеи», — цитирует Торреса портал Uber Chelsea FC в социальной сети X (ранее Twitter).

Торрес — воспитанник «Атлетико». Нападающий за свою игровую карьеру выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», лондонский «Челси», итальянский «Милан» и японский «Саган Тосу». Торрес завершил карьеру в 2019 году.

Торрес — двукратный чемпион Европы (2008 и 2012) и чемпион мира (2010) в составе сборной Испании. Играя за «Челси», испанский нападающий выиграл Лигу чемпионов в 2012 году. Дважды Торрес становился победителем Лиги Европы (2013 и 2018 (с «Атлетико»)).